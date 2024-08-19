Bursa’nın Yenişehir ilçesinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Çiftçimiz yalnız değildir. Türkiye’yi karış karış dolaşarak çiftçi ve hayvancımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz” dedi.

Bursa Yenişehir’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ilk olarak esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa kira fiyatlarını ve işlerin nasıl olduğunu soran İYİ Parti lideri, “Karamsar olmayalım, hep birlikte bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz” dedi.

Dervişoğlu, ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bugün burada bulunduğumuz tarihi belediye binasını bundan 51 yıl önce rahmetli Süleyman Demirel Genel Başkan sıfatıyla ziyaret etmiş. Aradan geçen 51 yıllık sürenin ardından bugün siz geldiniz. Yenişehir, Türkiye ve dünya sofrasını besleyen eşsiz ilçelerimizden birisidir. Bu dönem başta biber olmak üzere bir ürün eken çiftçimiz ne yazık zarar ediyor. Bizler bu sorunun çözümü için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Çiftçimiz yalnız değildir. Türkiye’yi karış karış dolaşarak çiftçi ve hayvancımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, “Yanlış tarım politikaları yanlış uygulamalar çiftimizi bitirme noktasına getirmiştir. Önümüzdeki dönem stratejik planlama yapılıp alım garantili ekimler yaptırılarak benim çiftçimin önü açılmalıdır. Bunlar topraktan çıkan ürünler. Buraya gelirken bir veteriner kardeşimiz, her geçen gün hayvan sayısının azaldığını söyledi. Dolayısıyla et fiyatlarının neden yüksek olduğunu da görüş oluyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan yanlış uygulamalar üreticimizi zora sokuyor. Buradan Bursa’dan hükümeti uyarıyorum. Çiftçimiz sahipsiz değildir, bu beylere de mahkûm değildir” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Ercan Özel, ipek böceği kozasından yapılmış Türk bayrağını İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na hediye etti.