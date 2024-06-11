Edirne’de özel öğrenciler dünyaca ünlü ressamları, resim sergisi ile canlandırdı.

Edirne Özel Yürekler, Halk Eğitimi Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler tarafından düzenlenen konser ve canlı resim sergisi ilgiyle izlendi. Edirne Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri, önce konser ile kulakların pasını sildi, ardından ise “Canlı Resim Sergisi” gösterileri ile dikkatleri üzerine topladı. Özel öğrenciler, düzenlenen etkinlikte dünyaca ünlü tabloları canlandırdı.

Sergide ressamlar Edvard Munch’un "Çığlık", Frida Kahlo, Vincent Van Gogh ve Pablo Picasso’nun otoportreleri, Leonardo Da Vinci’nin "Kakımlı Kadın", Johannes Vermeer’in "İnci Küpeli Kız", İbrahim Çallı’nın portre ve Osman Hamdi Bey’in "İstanbul Hanımefendisi" gibi dünyaca ünlü eserlerindeki kişileri, çerçeve içerisinde kostümleriyle canlandıran öğrenciler gösteri sonunda büyük alkış topladı.

Etkinlikte sahne alan özel bireylerden Anıl Birincibubar da okuduğu şiirle katımcıları duygulandırdı.

Etkinliğe Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, öğretmenler ve veliler katıldı.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Edirne Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi Koordinatör Öğretmen Cana Kılıç, Çocukların dünyaca ünlü tabloları canlandırdığını ve ilginç bir resim sergisi izlediklerini belirtti.

Oldukça keyifli bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Kılıç, öğrencilerin işin içine dahil edildiğinde ve bir şeyler yaptığında çok mutlu olduğunu ve bu sürecin kendileri için çok keyifli geçtiğini söyledi.