Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin eğitim teknolojileri ekosistemini her geçen gün büyütüp güçlendirdiğini belirtti. Erdoğan, eğitim teknolojileri sektörünü kapsayan 1.280 firma ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yeni iş birliklerinin geliştirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, önümüzdeki beş yıl içinde 100’ü aşkın yeni girişimciye destek sağlanacağını ve Bakanlık ile TÜBİTAK arasında yapılacak iş birliğiyle 100’den fazla yerli girişimin küresel rekabet gücüne ulaştırılacağını açıkladı. Bölgede yaşanan son gelişmelerin veri güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik risklerine dikkat çekti.

Bu kapsamda, veri güvenliğini artırmak amacıyla BiP uygulaması ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğini dile getiren Erdoğan, öğrenciler ve öğretmen-veli iletişiminin BiP üzerinden yapılmasının teşvik edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin eğitimde teknolojik altyapı sağlama çalışmalarında OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer aldığına dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek, her alanda yetkin, donanımlı, özgüvenli ve erdemli gençler yetiştirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.