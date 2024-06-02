İçişleri Bakanlığı, milyonlarca sürücüye 30 Mayıs hakkında uyarı yaptı. B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bakanlık talimat verdi, harekete geçti toplam 7 milyon 159 bin 176 sürücüde tespit edildi. 7 milyondan fazla sürücüye anında ceza kesileceği belirtildi. Belirtilen tarihe kadar B sınıfı ehliyet sahiplerinin 15 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Bu ödemenin yapılmaması durumunda, sürücülere 12 bin TL’ye kesilecek. Ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. 2016 öncesi alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yenilenmesi gerekiyor aksi takdirde 2025 yılında ağır para cezaları uygulanacak.

MİLYONLARCA KİŞİYE CEZA

Pandeminin yaşandığı dönemde ehliyet yenileme süresi dolmuştu, fakat İçişleri Bakanlığı bu süreyi 31 Aralık 2024’e kadar uzattı. Bu sürenin dolmasına artık bir yıldan az kaldı. Yapılan son açıklamaya göre, hala 7 milyondan fazla kişi ehliyetini yenilemek için başvuruda bulunmadı.

YENİLEME SÜRESİ BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgeleri için belirtilen karar geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı, bu ehliyetlerin yenileme süresini 31 Aralık 2022’den 31 Aralık 2024’e kadar uzattı Son verilere göre, bugüne kadar 25 milyondan fazla kişi eski tip ehliyetlerini yenilemek için Nüfus Müdürlüklerine başvurdu. Ancak 7 milyon 159 bin 176 kişinin hala ehliyetlerini yenilemek için başvuru yapmadığı belirtildi.

EHLİYET YENİLEMEDE GEREKEN BELGELER

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alması gerekmektedir.

İşte gerekli belgeler:

– Kimlik kartı veya pasaport

– Güncel biyometrik fotoğraf

– Geçerli bir sağlık raporu

– Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

– Mevcut ehliyet

– Adli sicil kaydı

– Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

– Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilecek. Eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek olup, bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması bekleniyor.