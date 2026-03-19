İstanbul'un turistik bölgelerinden olan Eminönü'nde Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği yaşandı. Şeker, çikolata gibi ikramlıkların yer aldığı tezgahlarda yoğunluk oluştu. Kahvaltılık ürünlerin yer aldığı dükkanlar da vatandaşın ilgisini çekti. Bayram için alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş, 'Şeker, lokum alacağız, kıyafet alacağız. Ramazan güzel geçti' dedi.

Mısır Çarşısı'na alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen bir başka vatandaş, 'Bizim nişan ve düğün işlerimiz var. Onlar için geldik. Gelmişken de birkaç parça ihtiyacımız olan ürünlerden aldık, dönüyoruz' diye konuştu.

Annesiyle Amasya'dan İstanbul'a geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, 'İstanbul'a misafir olarak Amasya'dan geldik. Bayramı İstanbul'da kardeşlerimle birlikte geçireceğim. Biz geleli bir hafta oldu' dedi.