Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"CHP'li Belediyeler Fahiş Artışlar Yapıyor"

Ekonomi için de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin de bildiğiniz gibi emlak vergilerindeki artış meselesi ile ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerinin yönettiği illerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Ucuzlatacağız dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarındaki gibi burada da verdikleri sözlerin tersine hareket ediyorlar." dedi.

"Çözüm Önerilerimizi Meclis'e Sunacağız"

Harekete geçeceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kantarın topuzunu kaçıran artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. İlgili arkadaşlarımız bir araya geldi haklı talepleri karşılayacak formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun"