Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, makamında vatandaşları ağırlayarak hayırlı olsun dileklerini kabul etti. İl protokol üyelerini, sivil toplum kuruluşu üye ve temsilcilerini, esnafları ve vatandaşları nezaketle karşılayan Başkan Aydın, yeni dönemde Osmangazi’de yapmayı planladıkları projeler hakkında da bilgiler verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, merkez hizmet binasında bulunan başkanlık makamının kapılarını, kendisine tebrik dileklerini iletmek isteyen vatandaşlara açtı. Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ile vatandaşları, belirli gün ve saat aralığında makamında kabul eden Başkan Aydın, her kesimden yüzlerce misafirini nezaketle karşıladı. Belirlenen program doğrultusunda, belediye makamını ziyaret eden vatandaşlar, Başkan Aydın’ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Vatandaşlarla görüşerek, talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Aydın, halk tarafından kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi ve sıkıntıların giderilmesi adına da sık sık not aldırdı.

Ziyaretler sırasında vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Aydın, “Türkiye’nin en güzel ilçesi Osmangazi’de hemşehrilerimize hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız. Tebrik ziyaretinden bulunan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kapılarımız tüm halkımıza sonuna kadar açık olacak” dedi.

Kaynak: BÜLTEN