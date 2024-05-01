Digiturk, medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırmak için hayata geçirdiği beIN AKADEMİ programını bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek.

beIN AKADEMİ’nin 2024 programı imza töreni, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde Digiturk Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Grup Başkanı Erem Demircan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Tunç Bozbura ile Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher’in katılımıyla gerçekleşti.

Başvurular sonrasında yapılan değerlendirme ile seçilecek öğrenciler; ses, kamera ve ışık, vision mixer ve playout sunucusu operatörü, yayın sürekliliği yönetimi ve MCR, video düzenleme ve motion grafik olmak üzere toplam altı kurstan birine kayıt yaptırarak medya ve yayıncılık sektörüne ilk adımlarını atacaklar.

Erem Demircan: “Hem Yapay Zekaya Hem de İnsana Yatırım Yapıyoruz”

İmza töreninde konuşan Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Grup Başkanı Erem Demircan, şunları söyledi:

“Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük spor ve eğlence platformlarından biri olarak, dünyadaki trendleri yakından takip ederek hem insana hem de yapay zekaya yatırım yapıyoruz. Teknoloji ve içeriğe yapılan yatırımlarla, tüm global platformların ülkemize geldiği bir dönemde spor abone tabanını yüzde 80, toplam abone tabanını ise yüzde 50 oranında büyüttük. Tüm bu büyüme ise kurum bünyesinde iyi eğitimli çalışan ihtiyacını doğurdu. Bu ihtiyaç neticesinde ise beIN AKADEMİ fikri ortaya çıktı. 2019 yılında yapılan projenin ilk etabına katılan ve eğitimini tamamlayan 20 öğrenciden 4 arkadaşımız, bizimle çalışmaya başladı. Projenin 6 modülden oluşan ikinci aşamasını bugün Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden Bahçeşehir Üniversitesi ile beraber duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyor, Pandemi sonrası süreçte genişletme kararı aldığımız projemize katkılarından dolayı Bahçeşehir Üniversitesi’ne bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

Prof. Dr. Tunç Bozbura: “Öncü Projelere İmza Atıyoruz”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Tunç Bozbura, yapılan iş birliğiyle alanda profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Topluma fayda sağlamak amacıyla uzun yıllardır birbirinden değerli ve öncü projelere imza attıklarını belirten Bozbura, “BAUSEM, BAU İletişim Fakültesi ve beIN MEDIA GROUP olarak sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla fark oluşturacak bir program oluşturduk. ‘Sahadan Stüdyoya, Sporun Her Alanında Uzmanlar Yetiştiriyoruz’ sloganıyla yola çıktığımız bu program, sporun geniş ve çeşitli yelpazesinde profesyonelleşmeyi amaçlayan değerli katılımcılarımızın yolunu aydınlatmak için tasarlandı. Spor, sadece fiziksel bir etkinlik değil, aynı zamanda iletişim, medya, yönetim ve birçok farklı alanda kariyer fırsatları sunan dinamik bir sektördür. Bu program, katılımcılarımıza bu fırsatları keşfetme ve kendi yeteneklerini en iyi şekilde geliştirme imkanı sunmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.

Kemal Suher: “Teori ve Pratik Harmanlanacak”

BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher, söz konusu iş birliğinin medya sektöründe uzmanlaşmak isteyen öğrencilere iyi bir fırsat sunduğunu aktardı. Suher, “Üniversite-endüstri iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan akademi, teori ve pratiği harmanlayarak spor medyasına sağlam adımlarla giriş yapmak isteyen gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Medya dünyasında kalifiye eleman yetiştirmek için kapılarını açıyor. BAU İletişim Fakültesi ve BAUSEM (Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) iş birliğiyle sunulan çeşitli sertifika programları kapsamında, spor medyasına ilgi duyan herkes adım atabilecek” dedi.

12 haftalık eğitim modeli

Mayıs ayında başlaması planlanan altı kurs, 18 saat teori ve 20 saat pratik çalışma olmak üzere toplam 12 hafta sürecek. Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı programlarda, medya sektöründen deneyimli profesyonellerin yanı sıra üniversite öğretim görevlileri de ders verecek. Programa ek olarak, katılımcılar Digiturk’ün stüdyolarında uygulamalı eğitim alma fırsatını da yakalayacak ve sektördeki en son teknolojiye erişebilecekler.