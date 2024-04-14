Edirne’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Petek Aksak, yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde toprağa verildi.
Edirne’nin Atatürk Mahallesi’nde boşanma aşamasındaki eşi Berşan Aksak tarafından vücudunun 3 yerinden silahla vurularak öldürülen, 4 yaşında bir çocuk annesi Petek Aksak, hayatını kaybetti.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan Petek Aksak için Yeniimaret Mahallesi Bademlik Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Aksak’ın cenazesi helallik alınmak üzere baba evine götürüldü.
Yüzlerce kişinin katıldığı helallik alma sırasında Petek’in ailesi ve komşuları ayakta durmakta güçlük çekip gözyaşlarına hakim olamadı. Petek’in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
Şüpheli koca Berşan Aksak’ın Edirne Adliyesindeki mahkemesi sürüyor.