Muş’ta yaklaşık 3 ay önce R.K. adlı kişi, eşini başka erkeklerle mesajlaştığını öne sürerek darp etti. Şüpheli, eşinin iddiaları kabul ettiği anları cep telefonuyla kaydederek kayınbabasına göndermek istedi.

Tutuklandı

Şüpheli, olay sonrası 'darp' iddiasıyla gözaltına alınıp adli işlem gördükten sonra aldığı uzaklaştırma kararı sonrası Mersin'e geldi. Şüpheli, aylar sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca, geldiği Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli R.K. 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme' suçundan mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli ifadesi sonrasında mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Paylaşımı Pes Dedirtti

Şüphelinin sosyal medya hesabından videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alınmadan hemen önce yer verdiği ifadeleri de tepki çekti. Şüpheli ifadesinde "Ben karım denen şahıs boşuna mı şiddet uyguladım. Bir sebebi var, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, olayı bilmeden yorum yapıyorsunuz, karım beni aldattı, çocuklarım ortada kaldı" ifadelerini paylaştı.