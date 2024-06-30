2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Almanya, Danimarka’yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Almanya ile Danimarka, BVB Dortmund Stadı’nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver yönettiği mücadele 35. dakikada yoğun yağmur ve dolu nedeniyle durdu. Bu nedenle iki takım oyuncuları soyunma odasına girdi. 35. dakikada itibarıyla karşılaşma, yağışın etkisinin azalmasıyla birlikte hakem atışıyla yeniden başladı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 48. dakikada Danimarka’da Andersen, topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonucunda pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi. 52. dakikada ceza sahası içinde Andersen’in topa elle müdahalesi sonucu VAR’ın uyarısıyla Almanya penaltı kazandı. 54. dakikada beyaz noktanın başına geçen Havertz, topu ağlara göndererek Almanya’yı 1-0 öne geçirdi. 68. dakikada atılan uzun pasla buluşan Musiala sol kanattan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Almanya sahadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Panzerler, çeyrek finalde İspanya - Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak.