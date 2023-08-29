50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir binanın zemin katında Suriye uyruklu Nouha Ö. adlı kadın, yaklaşık 8 yıldır çocuklarıyla birlikte yaşamaktaydı. Ancak, 4 yıl önce ev sahibi olarak binanın zemin kat daireni satın alan Kazım T., son zamanlarda sık sık ailenin evine gitmeye başladı.

Yaklaşık bir yıl süresince Kazım T., defalarca Nouha Ö.'yü (39) taciz etti. Bu durumdan şüphelenen Nouha Ö., 14 yaşındaki kızı Eye A.'ya olanları anlattı. Kazım T.'nin bir pazar günü eve tekrar gelmesi üzerine Eye A., cep telefonu kamerasını açarak oturma odasında bir noktaya yerleştirdi.

Kısa bir süre sonra ev sahibi Kazım T., Nouha Ö.'nün 14 yaşındaki kızı Eye A.'dan kendilerine kahve yapmasını istedi. Eye A., kahve yapmak için mutfağa gittiği sırada Kazım T., hızla yerinden kalkarak karşısında oturan Nouha Ö.'ye tacizde bulundu. Nouha Ö. hemen ayağa kalkarak mutfaktaki kızının yanına gitti.

Kızın hızlı tepkisi üzerine Kazım T., evden ayrıldı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nouha Ö., yaşananları polise bildirerek ev sahibi Kazım T.'den şikayetçi oldu.

Anneme hep ya göz kırpıyordu ya da 'Kızın evden çıksın' diyordu

Gelişmeleri aktaran Eye A., yaşananları şu şekilde anlattı: "Sık sık evimize gelip gidiyordu. Anneme sürekli göz kırpıyor veya 'Kızını dışarı çıkar' gibi şeyler söylüyordu. Bu tür davranışları artık oldukça sık hale gelmişti. Ancak bunu somut olarak kanıtlayamıyorduk. Sonunda annem bana telefonumla kayıt yapmamı söyledi. Bir gün yine evimize geldi. Benden kahve yapmamı istedi. Kahve hazırladık. Ardından bana, 'Akşama kadar eve gelmemen için sana para vereyim' dedi. Ben de hemen 'Hayır' şeklinde yanıt verdim. Tam mutfağa gitmek üzereyken anneme karşı istenmeyen şeylerde bulundu. Biz hemen evden çıkarak durumu komşularımıza ilettik ve ardından polis karakoluna gittik." şeklinde konuştu.

Uyaran komşularının vefat etmesinin ardından tekrar gelmeye başladı

Yaşanan gelişmeleri aktaran Eye A., bu tatsız durumun 3-4 kez tekrarlandığını ve üst kattaki komşularının bu konuda şüpheleri olduğunu dile getirdi. "Bir süreliğine komşumuzla konuştu, yaklaşık 10 ay boyunca eve gelmedi" ifadelerini kullanan Eye A., komşularının uyarısıyla ev sahibinin ara verdiğini ancak maalesef uyaran komşularının vefat etmesinin ardından tekrar gelmeye başladığını belirtti. Eye A., "Aynı tatsız davranışları yine sergilemeye başladı" şeklinde konuştu.

Ayrıca, ev sahibi Kazım T.'nin oğlu olduğu tespit edilen bir birey, Eye A.'yı telefonla arayarak evlerini boşaltmalarını istedi. Eğer talepleri yerine getirmezlerse elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kesileceğini ifade etti.