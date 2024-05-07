Eyüpsultan’da sabah saatlerinde özel bir lisede gerçekleşen ve okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Paylaştığı videodaki seslendirilen şarkıda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.

Eyüpsultan’da sabah saatlerinde Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda Irak asıllı olduğu iddia edilen Y. K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girerek yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaralamış, olay sonrası Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.

Sosyal Medya hesabından video paylaştı

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.

Polis, olay sonrası kaçan Y.K.’yı yakalamak için operasyon başlattı.