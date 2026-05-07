TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren, ‘Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

KEYFİ ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenlemeye göre, yöneticilerin keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor ve aidat artırma yetkisi kat malikleri kuruluna veriliyor.

Site yönetim şirketleri için Bakanlık denetimi öngörülürken böylece daha şeffaf bir yapı oluşturulması ve yönetimlerin hesap verebilirliğinin artırılması sağlanacak.

PROJE OLUŞTURULARAK MALİKLERE ONAYLATILACAK

Ayrıca, genel kurul tarafından kabul edilen bir işletme projesi yoksa yöneticilerin en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayarak kat maliklerinin onayına sunması zorunlu olacak.

Yeni düzenlemeye göre site yönetiminin temizlik, asansör, onarım ve sigorta gibi birçok gideri için toplanan avanslar denetlenecek ve bu yetki tamamen kat maliklerinde olacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ZAM YAPILACAK

Yeni kanunla birlikte aidat artışına bir tavan getirilmesi ve artış oranının yeniden değerleme oranını geçmeyecek.