Fatih’te düzenlenen Abdullah Gün ve Talebeleri Anasır-ı Erbaa Hüsn-i Hat Sergisi sanatseverlerle buluştu. İnsanın özünde gizli dört unsur olan hava, su, ateş ve toprak temalı çalışmalarının yer aldığı serginin açılışında, eserleri sergilenen 11 sanatçı için icazet töreni yapıldı.

Hattat Abdullah Gün ve talebelerinin eserlerinin yer aldığı ‘Anasır-ı Erbaa’, Abdullah Gün ve Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisi İstanbul Tasarım Merkezi’nde düzenlendi. İnsanın özünde gizli dört unsur olan hava, su, ateş ve toprak temalı çalışmalarının yer aldığı serginin açılışında, eserleri sergilenen 11 sanatçı için icazet töreni de yapıldı. Hattat Abdullah Gün, Abdullah Rüştü Kişi, Abdurrahman Şişman, Aslıhan Varol, Esra Şişman, Fatma Altay Gürtan, Fatma Hüsna Koç, Funda Gülümseyen, İsmail Durak Ünlü, Nebahat Erkesim, Semra Arvas, Taner Kaygısız, Ümmühan Yıldırım, Zeynep Güler, Zeynep Kakı, Zeynep Mola ve icazet alacak olan talebelerin eserleri bulundu. 16 hattatın 65 farklı eserinin yer aldığı sergi, 14 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Ayrıca Hattat Abdullah Gün’ün Çamlıca Cami pencere alınlığında kullandığı hat yazısı da sergilendi. Serginin açılışında, Hattat Abdullah Gün, Fuat Başar, Yard. Doç. Dr. Savaş Çevik ve Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı konuşma gerçekleştirdi. Büyük Usta Hattat Hasan Çelebi çevrimiçi bağlantı ile sergi açılışına katıldı. Gerçekleştirilen açılıştan sonra Hattat Abdullah Gün 11 öğrencisine icazetlerini takdim etti.

“Havadan, sudan, topraktan, ateşten bahsedelim dedik”

Sergi açılışında konuşan Hattat Abdullah Gün, “Bizlere sergi teklifi gelince talebelerimizle istişare edip sergimizin konusu ne olsun, neden bahsedelim diye düşündük. Havadan, sudan, topraktan, ateşten bu dört unsurdan bahsedelim dedik. Sergi hazırlığı için hızlı bir beş ayımız geçti. Zorlu bir süreçti. Elhamdülillah 54 tane eser çıkardık. 11 tane de icazet eserimiz oldu” dedi.