Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi beşinci maçında Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, seride öne geçerek 5 yıllık Final Four hasretini sonlandırmak istiyor.

THY Euroleague play-off serisi beşinci maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 20.00’de Salle Gaston Medecin’de Monaco ile karşılaşacak. Geçtiğimiz cuma günü İstanbul’da oynanan müsabakayı Fransız ekibi 65-62 kazanarak seriyi 2-2’ye getirmişti. Yarın akşam oynanacak karşılaşmada parkeden galip ayrılan takım Dörtlü Final biletini cebine koyacak.

Hedef 5 yıl sonra Final Four

Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four’da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe yarınki mücadeleyi kazanması halinde bu başarıyı tekrarlayacak. 2020 yılında korona virüs sebebiyle sezon iptal edilirken, sonraki dönemlerde sarı-lacivertliler iki kez çeyrek final, bir kez de normal sezonda turnuvaya veda etti. Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, son 3 sezonda Barcelona ile yer aldığı Dörtlü Final’ee bu kez de Fenerbahçe’yle gitmenin hesaplarını yapıyor.

Dörtlü Final Berlin’de

THY Euroleague’de şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak. Dörtlü Final, 24-26 Mayıs’ta Berlin’de Mercedes-Benz Arena’da düzenlenecek. Play-off serisini 3-0’lık sonuçla geçen Real Madrid, Olympiakos-Barcelona eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Diğer eşleşmeyi ise Monaco - Fenerbahçe ile bugün oynanacak Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçlarının galibi oluşturacak.

İki takımda öne çıkanlar

Euroleague’de bu sezon Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis 14.3 sayı ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla oynarken; Monaco’da Mike James 17.9 sayı, 5.1 asist ortalaması elde etti. Kırmızı-beyazlılarda Alpha Diallo 4.3 ribaund ortalaması ile ön plana çıkarken, sarı-lacivertlilerde Nick Calathes 4.9 asist ortalaması yakaladı. Eşleşmenin Fransa’da oynanan ilk maçını Fenerbahçe 95-91 kazanırken, ikinci müsabakadan ev sahibi takım 93-88’lük skorla galip ayrıldı. İstanbul’daki serinin üçüncü karşılaşmasını sarı-lacivertliler 89-78 kazanırken, son maçta rakibine 65-62 mağlup oldu.