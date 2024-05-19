Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre saat 13.00 sıralarında İnegöl Yenişehir yolu üzerinde İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Hüseyin E. (57) yönetimindeki 16 BHH 722 plakalı motosiklet Diş Hastanesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Motosikletten düşerek ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Hüseyin E. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş