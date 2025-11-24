Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe akşamı Macar ekibi Ferencvaros ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Çaykur Rizespor maçında 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.