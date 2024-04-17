Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos ile yarın oynayacağı UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.