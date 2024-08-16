Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığından dolayı son maçta oynayamayan Ferdi Kadıoğlu ve Fred de kafilede yer aldı.

Fenerbahçe’de, Trendyol Süper Lig’in 2. maçında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığından dolayı son maçta oynayamayan Ferdi Kadıoğlu ve Fred de kafilede yer aldı.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak, saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İzmir’e hareket edecek.

Sarı-lacivertlilerin Göztepe maçı için kamp kadrosu şöyle:

“Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.”