Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı mağlup ederek Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kanarya, bu sezon oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanırken, 1’inde ise berabere kaldı. Jose Mourinho’nun öğrencileri ligde puanını 13 yaparken, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugünkü müsabakayla seriyi 32 maça çıkardı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.