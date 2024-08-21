Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçede hava kirliliğine neden olan fabrikalara gece yarısı baskın düzenledi. Kestel'in en büyük sorunlarından biri olan hava kirliliğiyle mücadelede kararlılığını vurgulayan Başkan Erol, “Kestel’in havası değişecek” diyerek, operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Son videosunda, “Kestel’in kanayan yarası hava kirliliği için gece gündüz çalışıyoruz. Temiz bir gelecek için gerekli adımları atmaya başladık” notunu ekledi.

Kaynak: Bursa'da bugün