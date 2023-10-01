Siirt'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan Siirt fıstığının depolandığı bir yere izinsiz giren ve fıstıkların üzerine tüküren kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Ancak bu olayın ardından tepkilerin artması üzerine kişi, paylaştığı görüntüleri sildi ve sosyal medya hesabını kapattı. Şu an için kimliği tespit edilemeyen bu kişiyi bulmak için çalışmalar başlatıldı.

Siirt fıstığı, 'yeşil altın' olarak bilinir ve farklı işlemlere tabi tutulduğunda fiyatı 330 liradan başlayarak satılmaktadır. Bu değerli ürünün depolandığı yerlere izinsiz giren ve böyle bir davranışta bulunan kişiye karşı yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.