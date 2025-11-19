Olay, geçtiğimiz cuma günü merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baba Metin E. kucağında oğlu Muhammet Efe (4) ve yanında elinden tuttuğu kızı Züleyha (7) ile kaldırımdan inip karşıya geçmek için beklerken ters şeritten gelen forklift çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ile çocukları yola savruldu. Kazayı yaralı olarak ucuz atlatan baba hemen çocuklarıyla ilgilenirken, forklift sürücüsüne de tepki gösterdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan baba ve çocuklarının hastanede tedavisi yapıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde ters şeritten forkliftin gelerek baba ve çocuklarına çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA