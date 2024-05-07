İnegöl Belediyesi 2017 yılında Modef fuarcılıka tahsis ettiği Akhisar mahallesindeki alan, fuar alanı yerinin değişmesi üzerine belediyeye tekrar geri iade edildi.

İnegöl Belediyesi 2017 yılında Akhisar mahallesindeki 50 dönümlük alanı, fuar alanı yapılması için Modef'e tahsis edilmişti. Yeni fuar alanının mobilya ihtisas OSB'deki alanda yapılmasına karar verilmişti. Bunun üzerine kullanılmayan Akhisar mahallesindeki alan, belediyeye iade edildi.

Alan meclis toplantısında karara bağlanarak geri alındı.

Kaynak: SEHER YAŞA