Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Gebze Millet Bahçesi’nde piknik etkinliği düzenlendi. Etkinlik, keyifli ve renkli görüntülere sahne oldu.

Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, aileler doğayla iç içe vakit geçirirken, çocuklar için özel oyun grupları kuruldu. Şişme oyun parkurlarından yüz boyamaya kadar birçok aktiviteyle minikler doyasıya eğlendi. Piknik alanında kurulan sahnede ise konserler verildi, katılımcılar müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

"Millet bahçesi, Gebze’ye yakışır bir şekilde hizmete girdi"

Etkinlikte konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Çocuklarımızın sevinçleri bizlerin sevinci onların yarına dönük umutları bizim umutlarımız. Bu gün burada güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Bugün içinde bulunduğumuz millet bahçesi, Gebze’ye yakışır bir şekilde hizmete girdi. Öncelikle emeği büyük olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a canı gönülden şükranlarımı arz ediyorum. 430 dönüm alana kurulu millet bahçesi Gebze’nin akciğeri görevi görecek. Ayrıca boş olan alanlara kamu binaları da gelerek idari kısımlar yer alacak. Ben bu gün bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan çocuklarıyla bu organizasyona katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Millet bahçemiz Türkiye’nin yüz akı projelerinden birisidir"

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise "Belediyemize böylesine güzel bir programı yaptığı için teşekkür ediyorum. Özellikle sınavların bitmesini bekleyerek, hem öğrencileri bu dönemde rahatsız etmemek, hem de sınavdan sonra bir moral olması için bu programı düzenledi. Millet bahçemiz Türkiye’nin yüz akı projelerinden birisidir. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda şehrimizim göbeğinde bu alan Gebze’mize kazandırılmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Piknik organizasyonuna Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Ak Parti İl Kadın Kollar Başkanı Yasemin Özdemir, Ak Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.