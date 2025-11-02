Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin gece yarısı patlattığı havai fişekler, bir apartmandaki üç bebeğe korku dolu anlar yaşattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Patlama sesleri nedeniyle korkan en büyüğü 2,5 yaşında olan üç bebeğin, uzun süre ağladığı ve sabaha kadar uyuyamadığı, ailelerin gece boyunca çocuklarını sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine durum polise bildirildi. Görgü tanıkları, havai fişek patlatan kişilerin binip olay yerinden uzaklaştığı aracın plakasını polise verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.