Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Atatepe Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen toplantıda Gemlikli muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarların belediye için çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Deviren, “Muhtarlarımız işlerini rahatlıkla tamamlıyorsa biz de rahat ediyoruz. Böylece vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermiş oluyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Toplantıya Başkan Deviren’in yanı sıra Başkan Yardımcısı Arzu Karataş, BUSKİ Gemlik Şube Müdürü Mustafa Emir Kaya, merkez ve çevre mahallelerin muhtarları ile daire müdürleri katıldı. Başkan Deviren’den önce söz alan Lösemili Çocuklar Vakfı yetkilileri, LÖSEV’in çalışmaları hakkında sunum yaparak muhtarları vakfın çalışmalarına destek olmaya davet etti.

“İŞİMİZ SİZE DESTEK OLMAK”

Toplantıda söz alan Başkan Deviren, belediyenin işinin muhtarlara destek olmak, çalışmalarında gerekli kolaylığı sağlamak olduğunu söyleyerek “bunları yaparken kanuna, düzene, örf ve adetlerimize uymalıyız. Kanuna aykırı hiçbir işe olur demeyeceğimizi söylemeliyim. Kötü örnekten örnek olmaz. Bir işin sağlıklı şekilde yürümesi için kanun ve düzene uygun olmalı. Kanunlar kesinlikle vatandaşın yararına kullanılmalı” dedi. Gemlik’te 35 mahalle olduğunu, köylerin ihtiyaçlarına biraz daha ağırlık vermek istediklerini söyleyen Başkan Deviren, “aynı şekilde merkez mahallelerimizde de kültürel, sanatsal ve belediye hizmetleri ile ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK

Kaçak yapı konusuna da değinen Başkan Deviren, konuyla ilgili “köylerimizde, muhtarlarımızın da bilgisi olmadan kaçak yapılar inşa ediliyor. Özellikle pandemi dönemi ardından depremler nedeniyle insanlar kendini doğaya atmak istedi. Bunu keyfi olarak yapanlar da düzensizlik meydana getiriyor. Haydariye’den Fındıcak’a kadar kaçak yapılar var. Burada İmar İşleri var, ilgili birimler var, muhtarlıklar var. Bu silsile mutlaka takip edilmeli” dedi.

Başkan Deviren’in konuşmasının ardından muhtarlar soru, ihtiyaç ve taleplerini dile getirdiler. Toplantıda bulunan daire müdürleri, ilgili talepleri not alarak taleplerin hızlıca giderileceğini ifade ettiler.