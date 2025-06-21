Olay, Osmangazi ilçesi Hasta Yurdu Caddesi üzerinde meydana geldi. 25 yaşındaki D.K., sabah 08.30 sıralarında 24B numaralı otobüsten inip Muradiye yönüne yürümeye başladı. Bu sırada duvar kenarında bekleyen bir kişi tarafından takip edilerek saldırıya uğradı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen saldırgan, genç kızın ağzını kapatarak boğazına bıçak dayadı ve onu duvar kenarına sürükleyerek yere yatırdı. “Bağırırsan boğazını keserim” diyerek para isteyen saldırgana D.K. cüzdanındaki 310 lirayı verdi. Genç kızın iki bileziği ise sahte sanıldığı için alınmadı. Şüpheli daha sonra kızı harabe gibi bir yere sürükleyerek ATM’ye götürmek istedi. Elinde esrar bulunan şüpheli, “aranıyorum” dedi ve kendini yaralayarak kanını genç kızın üzerine bulaştırdı. Kendi kanı olduğunu sanarak paniğe kapıldı. Olayın ardından harekete geçen Güven Timleri, saldırganın 32 yaşındaki Onur Özdemir olduğunu tespit etti. Gasp, yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 38 kaydı bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA