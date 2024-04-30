HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları 4 ve 5 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final’de yarı final maçları 4 Mayıs Cumartesi günü Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanacak. İlk yarı final maçında A.P. Yalıkavak ile İzmir Büyükşehir Belediyesi saat 13.00’te karşılaşacak. Diğer yarı final maçı da Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi arasında saat 15.00’te oynanacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finali ise 5 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da başlayacak.