Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Atölye Binası’nın yapımına ait protokolü onaylayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli Valiliği olarak 2020-2024 yılları arasında 24 okul, 418 sınıf, 2 atölye, 10 spor salonu bitirerek hizmete açtık. Şu an için 40 okul binası, 715 sınıf, 5 atölye, 10 spor salonu inşaatı halen devam ediyor" dedi.

Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası kapsamında, Gebze Ticaret Odası Başkanlığı iş birliği ile yapılacak olan Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Atölye Binası’nın yapımına ait protokol Vali Seddar Yavuz tarafından onaylandı. Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

"2020-2024 yılları arasında 24 okul, 418 sınıf, 2 atölye, 10 spor salonu bitirerek hizmete açtık"

Vali Yavuz protokol öncesi yaptığı basın açıklamasında eğitimin en önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayarak yapılan yatırımlara ilişkin bazı verileri paylaştı; “Eğitim hepinizin bildiği gibi en stratejik alanlardan biridir. Ulusların yeryüzündeki refahlarını ve bağımsızlıklarını belirleyen en önemli araçlardan bir tanesidir. Bu vesileyle eğitime yatırım yapmayı geleceğimize yatırım yapmak olarak görüyoruz. Bu kapsamda Kocaeli Valiliği olarak 2020-2024 yılları arasında 24 okul, 418 sınıf, 2 atölye, 10 spor salonu bitirerek hizmete açtık. Şu an için 40 okul binası, 715 sınıf, 5 atölye, 10 spor salonu inşaatı halen devam ediyor. Bu kapsamda hayırseverlerimizle irtibatlarımızı kuruyor onların da eğitim alanına destek vermesini sağlıyoruz" diye konuştu.

2 bin 745 metrekarelik atölye ile eğitime destek

Gebze Ticaret Odası iş birliği ile yapılacak olan atölye binası hakkında bilgi veren Vali Yavuz, "17 Ağustos 1999 depreminden sonra 41 binamızı güçlendirdik ve halen bu çalışmalarımız devam ediyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra da 141 okulumuzda yeniden depremsellik araştırması yaptık. Bu kapsamda da 28 okul ve 1 lojmanı da yıkarak yenilerini yapmaya gayret ediyoruz. Bugün Gebze Ticaret Odamızla güzel bir iş birliği daha gerçekleştireceğiz. 1975 yılında yapımı tamamlanarak eğitime açılan Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hizmet binası ve diğer birimleri güçlendirilerek hizmete açılmış ancak bir atölyemizin yapmış olduğumuz depremsellik çalışmalarımızda yıkımına karar verilmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan elektrik ve elektronik atölye binasının yapımı Gebze Ticaret Odası tarafından üstlenilmiştir" ifadelerini kullandı.

Projenin maliyetini ve fiziki şartlarını açıklayan Vali Yavuz: “Binamız 2 bin 745 metrekare olup bodrum, zemin kat ve iki kat şeklinde inşa edilecek. KDV hariç yaklaşık 69 milyon civarında bir maliyete sahip olacak" dedi.

Vatandaşlar iş hayatına kazandırılıyor

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise "8 bine yakın sanayici olmak üzere 25 binin üzerinde üyesi olan bir odayız. Bunların temsil edildiği 42 meslek komitemiz var. Bilişimden tutun da tamamen vasıfsız vatandaşların istihdam edildiği bir oluşumdan bahsediyoruz. İstisnasız tüm komitelerin öncelikli sorunu personele ulaşmakta zorluk çekmek. Bu sebeple oda olarak üyelerimizin bu problemine sessiz kalamazdık. Onlara mümkünse ara eleman temin etme ve liseyi veya üniversiteyi bitirmiş ama okuduğu bölüm karşılığında iş bulamayan vatandaşımızın eğitilip iş hayatına kazandırılması konusunda irade ortaya koyduk. Eğitim hakikaten olmazsa olmazımızdır. Bizlerin ve devletimizin göstereceği perspektif doğrultusunda vatandaşlarımızı iş hayatına kazandırmak adına elimizden geleni yapacağız. Aldığımız bu kararın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve Vali Seddar Yavuz’un da protokolü onaylamasına müteakiben, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile imza töreni sonlandı.