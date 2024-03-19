SUBÜ Hendek MYO Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencileri, düzenlenen teknik gezi ile bir mobilya firmasının Düzce’de bulunan fabrikasını ziyaret etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencilerine yönelik olarak bir mobilya firmasının Düzce’de bulunan fabrikasına teknik gezi düzenlendi. Programın öğretim elemanlarının yer aldığı teknik gezide fabrikanın İnsan Kaynakları Sorumlusu Aslı Aslan tarafından firmanın tanıtımı yapıldı. Tanıtımda firmanın, Türkiye’nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olduğuna dikkat çekildi. İlk fabrikasının ise 1935 yılında uçakların kanatları için kontrplak üretmek amacıyla İstanbul Haliç’te kurulduğu bilgisi verildi. Düzce’deki fabrikada ise 40 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 186 bin metrekarelik alanda mutfak ve banyo da dahil olmak üzere mobilya üretildiği belirtildi. Üretim Şefi Ruhi Bacanak fabrikanın üretim alanlarını öğrencilere gezdirdi. Teknik gezi ile okudukları programa ilişkin uygulamaları görme imkanı yakalayan öğrenciler, fabrika yetkililerine soru soruma imkanı da yakaladı. SUBÜ teknik gezilerle öğrencilerinin iş dünyasını yakından görmesini teşvik ediyor.