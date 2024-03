İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece’deki Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kurum, "Yine sözümüzü tutan tarafta olacağız, çalışacağız, çabalayacağız. Hep birlikte sizlerin sorunlarını teker teker çözeceğiz. Artık İstanbul’da çile bitecek. Bugün Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, ‘Murat Kurum söylüyorsa bu işi yapar’ diyenleri göreceksiniz” dedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kurum’a ziyaretinde Küçükçekmece Belediye Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Sami Şahin ve Kooperatif Başkanı Yıldırım Akbaba eşlik etti.

’Sadece İstanbul’ parolasıyla verdiği tüm sözleri tutacağını söyleyen Murat Kurum, “Biz, sürekli esnafımızla birlikte olduk ve hep birlikte artık İstanbul’un hizmete kavuşacağı günleri sayıyoruz. İstanbul’umuzun her insanını; eserle, hizmetle, vizyonla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. 31 Mart akşamı İstanbul bayram yerine dönecek ve biz bu büyük sevinci kutlamak için yeniden bir araya geleceğiz. Siz değerli dostlarımızla birlikte; ‘sadece İstanbul’ diyecek, çok çalışacak, verdiğimiz tüm sözleri tutacağız” dedi.

"Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, ’Murat Kurum söylüyorsa bu işi yapar’ diyenleri göreceksiniz”

Bugüne kadar verdiği tüm sözleri tuttuğunu vurgulayan Kurum, “Biz sizin bu sevginizle iş yapıyoruz, sizin bu sevginizi dünyada hiçbir şeye değişmeyeceğim. Biz ve bu sevgiyle birlikte ülkemizi, şehirlerimizi geleceğe hazırlayacağız. En önemli motivasyon kaynağımız bu. Allah sizlerden razı olsun. Her zaman bizlerin yanında olduğunuz, biz de sizler için, çocuklarımızın geleceği için hep dertlenen tarafta olduk. Nerede bir afet olsa biz oradaydık, milletimizin yanındaydık. Gittik, o eli sımsıkı tuttuk ve milletimizin yüzü gülene kadar da oradan hiçbir zaman ayrılmadık. Söz verdik, hamdolsun o sözlerimizi teker teker tuttuk. Bugün Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, ’Murat Kurum söylüyorsa bu işi yapar’ diyenleri göreceksiniz” şeklinde konuştu.

“İBB’nin Küçükçekmece esnafını mağdur ettiğini gördük”

Küçükçekmece’nin İBB hizmetlerinden yoksun kaldığını belirten Kurum, “Hamdolsun biz afetlerde bunu yaptık. Afetlerde milletimize söz verdik, ‘bir yıl içerisinde konutlarımızı yetiştireceğiz’ dedik ve gece gündüz çalışarak, evimizden, sevdiklerimizden her türlü fedakarlığı göstererek milletimize mahcup olmadık. Malatya’ya, Elazığ’a, İzmir’e, Kastamonu’ya, Rize’ye, Bartın’a gittik. Oralardaki sellerden sonra vatandaşımızın bizden beklediği Manavgat yangınındaki evleri aşkla, şevkle çalışarak yaptık. Milletimizin dualarıyla yaptık, annelerimizin, babalarımızın bize destekleriyle yaptık. Her zaman milletimizin yanında olan tarafta olduk. Milletimize söz verdik, o sözleri Allah’a şükürler olsun ki tuttuk. İstiyoruz ki, milletimiz huzur içerisinde yaşasın, milletimiz geleceğe güvenle baksın. Biz de bu motivasyonla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her zaman da milletimizin, esnafımızın yanında oluyoruz. İşte burada da yaşanan bir sel felaketi sonrasında geldik ve esnafımızı dinledik. Esnafımızın sorunlarını dinledik. Vatandaşımızın, kıymetli Başkanımızın esnafımızın sorunlarını orada dinledik. Bir masada burada sizlerin de şahit olduğu o ortamda dedik ki; biz sizin ne ihtiyacınız varsa bu ihtiyacı gideren tarafta olacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz, elimizden geleni yaparız ama her şeyi yapamayabiliriz. Eksiğimiz de vardır muhakkak, kusurlarımız da vardır ama şunu biliyorum ki biz elimizden gelen her türlü gayreti gösteririz. Sizden; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin buraya uğramadığını, aslında kendisinden kaynaklı esnafın mağdur edildiğini ve esnafın bu mağduriyet sonrasında yanına bile uğramaktan imtina ettiği bir yönetim anlayışını dinledik” dedi.

"Hep birlikte 31 Mart’ta büyük bir bayram yaşayacağız"

"1 Nisan sabahı İstanbul’da çile bitecek" diyen Murat Kurum, “54 gündür sokaktayız, sahadayız. Milletimiz gittiğimiz her yerde istisnasız şunu söylüyor; ‘Biz depremle ilgili, deprem dönüşümüyle ilgili bir irade göremedik. Ulaşımın çözülmesi adına, esnaf kardeşlerimizin problemlerinin çözülmesi adına bir irade, bir çalışma göremedik. Koca 5 yılda gençlerin geleceği adına bir adım atılmadığını ve İstanbul’un üzgün olduğunu, kırgın olduğunu her yerde gördük, şahit olduk. İstanbul sevgi ister, İstanbul şefkat ister, İstanbul sarılacak güvenli liman ister, dost ister, kardeş ister. Biz bu kardeşliği yapmaya geliyoruz ve inşallah burada nasıl esnafımızın zor gününde esnafımıza destek olduysak, buraya gelip söz verip o sözü tuttuysa, yine sözümüzü tutan tarafta olacağız, çalışacağız, çabalayacağız. Hep birlikte sizlerin sorunlarını teker teker çözeceğiz. Artık İstanbul’da çile bitecek. İstanbul’da sorunlar artık bitecek. Milletimizin yüzü gülecek. Devlet Demiryolları’nın arazisi var, Başkanım onu da söyledi. İSKİ’de çalışmamızı bundan önce nasıl yaptıysak, bundan sonra da oturacağız ve beraber karar vereceğiz. O kararı da sizlerle birlikte uygulayan tarafta olacağız. Ben afetlerde gittiğim her yerde şuna bir kez daha şahit oldum. Milletimiz hep şunu söyledi; o acıları yaşasalar da, yakınlarını kaybetseler de, orada annesini, babasını, evladını kaybetse de bu ülkenin birliği, beraberliği, ay yıldızlı bayrağımız için ‘Vatan sağ olsun’ dedi. ‘Allah devletimize zeval vermesin’ dediler. Biz bu anlayıştan bir gün uzak olmayacağız. Hep ay yıldızlı bayrağımız için çalışacağız. 783 bin kilometrekare vatan toprağı için çalışacağız ve burada yaşayan her bir kardeşimi dini, dili, inancı, mezhebi ne olursa olsun kucaklayan tarafta olacağız. Ve hep birlikte 31 Mart’ta büyük bir bayram yaşayacağız” şeklinde konuştu.

“1 Nisan sabahı sözlerimizi tutmanın gayretinde olacağız”

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’un sorunlarına ilgisiz kaldığını belirten Kurum, "Küçükçekmece’de Aziz Başkanımla, Büyükşehir’de de her evin, her ailenin Muradı, Murat Kurum var. Sevgimiz, kardeşliğimiz her geçen gün üstüne koyarak gidecek. Esnafımızın ne sorunu varsa, İstanbul’un ne problemi ne sıkıntısı varsa biz onu çözmek için sahada olacağız. Bir elimizle yerin altında metro şantiyelerinde, diğer elimizle şoförlerimizin ve esnafımızın sorunlarını gidermek için karayolu tünellerimizi yapacağız. Bugün Küçükçekmece’ye gelmenin çile olduğu o süreci bitireceğiz. Metroyu yaparken gençlerimizi unutmayacağız, metroyu yaparken kadınlarımızı unutmayacağız. Şurada yaptığımız esere bakın. Küçükçekmece’de Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir eseri var mı? Gençlerimiz için, mahallemiz için, esnafımız için buraya geldik ve muhteşem bir eser kazandırdık. Nereye gitseniz bizim eserimizi, alın terimizi görürsünüz. Küçükçekmece gençlerinin, büyük bir spor salonundan geleceğe umutla baktığını, millet bahçesinde huzur içerisinde oynadığını görürsünüz. Halkalı’ya gittiğinizde, Halkalı’daki mahallelerde milletimizin güven içerisinde sosyal konutlarda oturduğunu, çocuklarımızın yapmış olduğumuz okullarda güven içerisinde eğitim aldığını görürsünüz. Hülasa Küçükçekmece’nin her mahallesinde izimiz var, eserimiz var, alın terimiz var. Çünkü biz sizleri seviyoruz, Allah için seviyoruz ve bir kardeşiniz olarak da bundan sonra her zaman çalışacağız, üreteceğiz. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmayacağız, iftiraların arkasına sığınmayacağız. Milletimiz bizden ne istiyorsa, milletimiz bizden ne bekliyorsa onu yapmak için gece gündüz şantiyelerde olacağız. Bugün nasıl Halkalı’da kooperatifimize geldiysek, nasıl sizlerle buluştuysak nasıl sizlerin sorumluluğunu söz verip hallettiysek, bundan sonra da 1 Nisan sabahı o sözleri tutmanın gayreti içerisinde olacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.