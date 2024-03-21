Sindirimi kolaylaştırmak adına bunlara dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle iftar sofralarında yeme hızına dikkat edilmesi gerektiği 15-20 dakikada zamana yayılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku, Ramazan ayında da büyük önem taşıdığını ifade eden Medicana Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Uzun saatlerce yaşanan açlığın metabolizmayı kötü etkilememesi için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Ramazan ayının sağlıklı beslenme kurallarına uyularak geçirilmesi gerekir. Güçlü bağışıklığın hayati önem taşır. Özellikle iftar sofralarında hızlı yemek yerine 15-20 dakika boyunca yemeğimizi zamana yayarak tüketmenin doygunluk hissini anlamamıza yardımcı olacaktır. Sindirimi kolaylaştırmak açısından yemek yerken acele edilmemeli, yemekler yavaş tüketilmelidir. Çorba, mideyi rahatlatacağından oruç tutan sağlıklı kişiler için iftar sofrasının vazgeçilmezi olmalıdır. Orucunuzu yarım bardak su ve arkasından çorba ile açabilirsiniz. Ana yemeğe geçmeden önce de 10-15 dakika dinlenilmelidir" dedi.

Diyetisyen Ciğerli, yemeklerin pişirilme usulü ve iftar sonrası öğünler konusunda da şu önerilerde bulundu:

"Yemekleri kızartma değil, fırın, ızgara ve haşlama yöntemi ile yaptığınızda sindirim probleminiz olmayacaktır. Böylece Ramazan boyunca kilo artışınızı engellemiş olacaksınız. Tokluk hissimizi artırmak açısından tam tahıllı ekmek, bulgur pilavı, kepekli makarnaları karbonhidrat hakkımız yerine kullanabiliriz. Ramazan’ın olmazsa olmazlarının başında ise pide ve güllaç tatlısı gelmektedir. Bu besinleri tabii ki de tüketeceğiz ancak porsiyon kontrolüne ve zamanına dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu arada orucumuzu açtıktan yaklaşık 2- 2,5 saat sonra bir porsiyon meyve ve yanında tüketeceğimiz yoğurt/ayran ile sağlıklı ara öğünümüzü yaparak kan şekerimizi dengeleyebiliriz."