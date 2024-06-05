İGA İstanbul Havalimanı’nın sanat merkezi İGA ART Galeri, çağdaş sanat platformu Zarastro Art ile birlikte üstlendiği Venezuelalı sanatçı Jess Briceo Reyes’in “İstanbullular” sergisiyle kent sakinlerinin gündelik yaşamına odaklanıyor.

İGA İstanbul Havalimanı, farklı kültürlerin karşılaştığı etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Çağdaş sanat platformu Zarastro Art ve İGA ART işbirliğiyle düzenlenen “İstanbullular” sergisinde, Venezuelalı sanatçı Jess Briceo Reyes’in gözünden insan manzaralarına yer veriliyor. 5 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali A-B Knuckle’daki İGA ART Galeri’de ziyaret edilebilen sergide, Briceo Reyes kısa süreliğine dâhil olduğu İstanbulluların yaşantısına eserleriyle ayna tutmaya çalışıyor. “İstanbullular” sergisiyle amacının “durup düşünmemizi, insan deneyimine, farklı kültürlere ve dünyaya daha derinlemesine bakmamızı sağlamak” olduğunu belirten sanatçı, megakentin sakinlerinin gündelik yaşamını yansıtırken izleyiciyi İstanbulluların birbirleriyle ve şehirle olan etkileşimlerine yakından bakmaya davet ediyor. Sergide dış mekanı gösteren çalışmalarda çeşitli meslek erbabının yanı sıra farklı kesimlerden insanların birlikte bekleyişlerinin konu edildiği eserler öne çıkıyor. İç mekan işlerinde ise sanatçı, toplu taşıma araçlarında görebileceğimiz farklı insan tiplerine yoğunlaşıyor.

İstanbul’daki iç ve dış kamusal alanlarda ilgisini çeken anları fotoğrafla yakalayan Briceo Reyes, resimlerinde hayatın çetin şartlarının neden olduğu kırılganlıkları ortaya koyabilmek için narin bir malzeme olan kâğıdı kullanarak, karşıtlıkları vurgulayabilmek ve aslında bir bütünü oluşturduğunu göstermek amacıyla siyah beyaz çalıştığını belirtiyor. Sanatçı, eskizden kaçınarak sezgisel ve doğaçlama bir yaklaşımla tuvalinde bıraktığı boş alanlarla izleyiciyi hayal gücünü kullanmaya davet ederek, anlara zamansızlık katıyor.