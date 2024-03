Bursa’da 2 yılda tam 94 kilo veren 39 yaşındaki servis şoförünü görenler tanıyamıyor. Geçirdiği obezite ameliyatı sonrası 186 kilodan 92 kiloya düşmeyi başaran Rahmi Güler, "Neredeyse içimden bir ben daha çıktı. En büyük beden kıyafetler bile olmuyordu. Şimdi gördüklerine inanmayıp bana benden selam gönderen bile oluyor" dedi.

Bursa’da servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Rahmi Güler, 186 kiloya ulaşıp nefes almakta bile zorlanmaya başlayınca ’artık yeter’ diyerek, bir an önce kilo vermek için arayışa girdi. En büyük beden kıyafetlerin bile içine giremeyen, çalıştığı servis minibüsüne inip binmekte zorlanan, hayat konforu neredeyse kalmayan Güler, aşırı kilolarından kurtulmak için 28 Ekim 2021 tarihinde obezite ameliyatı oldu. Yapılan başarılı operasyonla zayıflamaya başlayan Güler, 2 sene içinde tam 94 kilo verip 186 kilodan 92 kiloya kadar düşmeyi başardı.

"Görenler tanımıyor, bana benden selam gönderenler bile oluyor"

92 kiloya inmesiyle birlikte bir anda hayatının değiştiğini anlatan 39 yaşındaki Rahmi Güler, "Şimdilerde beni görenler tanıyamıyor. Rahmi nerede diyenler oluyor. Bana benimle selam gönderen bile oluyor. Ses var ama görüntü kalmadı" dedi.

186 kilo olduğu dönemde 100 metre yol bile yürüyemezken kilo verdikten sonra her gün 2 kilometre yürüdüğünü belirten Güler, "En kısa 100 metrelik yolu bile arabayla gidiyordum. Servis şoförlüğü yaptığım için hep oturarak çalışıyordum. Hiç yürümek istemiyordum. Kıyafet alamıyordum. Büyük beden satan mağazalara gidiyordum. Ama orada bile kendime bir şey bulamıyordum. O seviyeye gelmiştim. Şimdi her şeyi eşim alıyor. Getiriyor giyiyorum. Şimdi her yere yürüyerek gidiyorum. 1-2 kilometre bana mısın demiyor. 186 kiloydum şu an 92 kiloyum. Artık kilomu sabitledim. Yarım gitti. İçimden bir tane daha ben çıktı. Beni uzun zamandır görmeyen biri benden bana selam yolluyor. Arkadaşlarla konuşuyoruz ayrılacağımız zaman Rahmi’ye selam söyle diyenler oluyor. ’Abi benim’ diyorum. ’Yok, sen değilsin’ diyorlar. Uzun zamandır görüşüp şimdi tanımayan çok kişi var" diye konuştu.

Rahmi Güler’in 2 senede 186 kilodan 92 kiloya düşmesinde büyük katkısı olan obezite ameliyatını gerçekleştiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, "Hasta bize ilk başvurduğunda hem sosyal hayatı, hem sağlık yönünden sıkıntılar çektiğini ifade etti. Sağlık sorunları artık baş göstermeye başlamıştı. Kendisiyle konuştuk ve obezite ameliyatı yapmaya karar verdik. En istikrarlı hastalarımızdan oldu. Toplam 94 kilo verdi. 2 yıl geçmesine rağmen kilosunu da koruyor. Kontrollerine düzenli olarak geliyor. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Sanki yeniden hayata başlamış gibi. Rahmi bey, bu işin nasıl başarılabileceğinin en somut göstergesi" diye konuştu.

Fazla kilolu olarak yaşamanın ameliyattan daha riskli olduğunu belirten Op. Dr. Taşpınar, "Kilo vermekte zorlanan kişiler için obezite ameliyatı her zaman alternatif çözümdür. Tabii ki diyet, spor yapmak gibi ameliyatsız yöntemler her zaman önceliklidir. Ama bunları yapmasına rağmen kilo veremeyen bir grup var. O grup için Rahmi bey iyi bir örnek" dedi.