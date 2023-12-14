1980 yılında gayri federe olarak kurulan kulüp, 1999 yılında TFF tarafından ilk amatörlük lisansını aldı. Kafkasya göçmeni (çoğunluğu Gürcü kökenli) olan sporseverler tarafından kulüp 2. Amatör Küme, 1. Amatör Küme de elde ettiği art arda şampiyonluklarla Süper Amatör Kümeye yükseldi. Yıllarca bu ligde mücadele eden ekip, Pandemi sürecinde başkanlık yapan Sebahattin Ordu döneminde BAL Ligine yükselmeyi başardı. BAL Liginde ilk yılda büyük başarı sağlayan ekip, şampiyon olarak bitirdiği grupta 3. Lig play-off maçlarına katılma hakkı kazandı. Finalde Sapancaspor’a yenilen ekip, 2022-2023 yılında ise Celal Ter başkanlığında sonuca ulaşmayı başardı. Ligin ilk yarısında lider Gebzespor’un 7 puan gerisinden gelen ekip, 2. yarıda büyük bir çıkış yaparak grubu lider tamamladı. TFF’nin Play-off maçlarını oynatmadan gruplarında 1. olanları 3. Lige yükseltme kararı alması ile Kafkasspor tarihinde ilk kez profesyonel lige katılma hakkı kazandı.



KAFKASSPOR HANGİ İLİN TAKIMI?

Resmiyette İnegöl Kafkas Gençlik Spor yazmasına rağmen, İnegöl Kafkasspor ismini kullanan kulüp, Bursa’nın İnegöl ilçesinin takımı. Yaklaşık 300 bin nüfusa sahip olan mobilya ilçesi İnegöl’de, 2. Ligde mücadele eden İnegölspor’un ardından ilçenin profesyonel liglerde mücadele eden 2. takımı olma özelliğine sahip.

KAFKASSPOR MAÇLARINI NEREDE OYNUYOR?

Şehir merkezinde Kemalpaşa Mahallesi ile Hamidiye Mahallesini birbirine bağlayan Park Caddesi üzerinde yönetim binası bulunan Kafkasspor, antrenmanlarını ise Mahmudiye Mahallesi Sanayi bölgesinde yer alan tesislerde gerçekleştiriyor.

Resmi müsabakalarını 4500 koltuk kapasiteli İnegöl Şehir Stadında oynayan İnegöl Kafkasspor, bu sahayı İnegölspor ile birlikte paylaşıyor.



KAFKASSPOR SEYİRCİSİ NASIL?

Oldukça ateşli bir izleyici taraftar kitlesine sahip olan İnegöl Kafkasspor’da 2 ayrı taraftar grubuna sahip. Türkiye’de benzeri olmayan bu gruplardan Kamikaze, gençlerden oluşuyor. Yaklaşık 1500 kişilik bu grup, oğulları temsil ediyor. Kamikazeler iç saha maçlarında kendilerine ayrılan Maraton tribünde takımını destekliyor. Klasik sloganlar dışında Kafkasya bölgesine ait ilginç marjlarla renkli görüntüler oluşturan grup, takımının en büyük destekçisi durumunda. Bu grubu Amigo Nurullah Ordu yönetiyor. Deplasman maçlarına da giden bu grup, 100 ila 200 kişi arasında bir kalabalıkla takımlarının yanında yer alıyor.

Kulübün diğer grubunun ismi ise “Çveneburililer” ismini taşıyor. Gürcüce olan bu ismin anlamı ise “bizimkiler” anlamını taşıyor. Bu grupta ise Kamikaze taraftar grubunda yer alan gençlerin babaları yer alıyor. Yaklaşık 700 kişilik bu grup ise Şeref tribünün sağ tarafında yer alan bölgede maçları takip ediyorlar.



Kafkasspor ayrıca ligin başından itibaren kadın ve çocuklara yönelik özel ayrımcılık yapıyor. Bu kesime maçları ücretsiz izlettiren Kafkasspor yönetimi, yeni bir taraftar grubunu oluşturmaya başladı. Şeref tribünün sol tarafında yer alan bölgede maçlarını izleyen kadın ve çocuklar, zaman zaman 500 kişilik bir kalabalığa ulaşıyor.

İnegöl Kafkasspor, maçların Pazar günü oynanması halinde 3500-4500 arasında seyirci sayısına ulaşıyor. Bu maçların Cumartesi günü oynanması halinde bu sayı 2000-3000 arasına düşüyor.