İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devam eden market denetimleri kapsamında fahiş fiyat ve kasa-etiket uyumu gibi konularda işletmeleri en ince detayına kadar inceleniyor. 2022 yılında yapılan denetimlerde farklı hususlarda 191 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 47 işletme ise haksız fiyat artışına konu ürün ve ürünler ile alakalı tespit yapılarak Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması, haksız kazancın önlenmesi ve genel düzen ve tertibin sağlanması adına belirli aralıklarla gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor. Tüm işletmelere yönelik yapılan denetimler kapsamında 2022 yılında özellikle fahiş fiyat uygulamaları titizlikle sürdürüldü.

47 İŞLETME TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLDİ

Denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, ilçe genelinde tüm gıda ürünü satışı ve üretimi yapılan işletmelerin mercek altına alındığı ifade edildi. Marketlerin özellikle en ince detayına kadar denetlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 2022 yılı içerisinde farklı faaliyet kollarındaki işletmeler için planlayarak gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, ilçemizde faaliyet gösteren başta zincir marketler olmak üzere market ve bakkalları kapsayan çok sayıda denetim gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekleştirilen denetimler sonucu işletmelere; kasa ve raf fiyatı uyuşmazlığı ruhsatsız faaliyet, genel temizlik, yaya yolu işgali vb. hususlarında 191 adet idari yaptırım uygulanmıştır. Diğer taraftan fahiş fiyat ve haksız fiyat artışı konularında da denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde haksız fiyat artışına konu ürün ve ürünler ile alakalı 47 adet tespit yapılarak hazırlanan tutanakların işletmelerin savunmaları ile beraber Bursa İl Ticaret Müdürlüğüne bildirimler sağlanmıştır” dedi.