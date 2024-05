Kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Mobiliyum Avm Başkanı Timur Han dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Han açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"İnegöl’ün son yıllarda mobilya konusunda ivmesi aşağı düşmüş durumda. Biz neler yapabiliriz hep bugüne kadar konuştuk artık geçmişe bakmaktan çok sinerjisi oluşturmamız lazım. Sinerjiden kasıt güçlerimizi uyum anlamında bir araya getirip ortak aklı hayata geçirebilmektir. 2015 yılından itibaren İnegöl‘de ismi önemli değil; festival olur, şenlik olur bir şekilde heyecanımızı ortaya koyabilecek etkinlikler düzenleyebilmemiz lazım dedik. Hatta fuar öncesinde bir masanın kurulması ortak aklın işletilmesi bu anlamda sadece mobilya değil mobilya dışında İnegöl‘de bu sektöre hizmet eden oteli ile restoranda yemek kültürümüzle beraber oradaki temsil kabiliyeti olarak arkadaşlarımız o masada olmasını; Belediye başkanımızın, Ticaret odası başkanımızın, Mobilya Avmlerimizn, Kaymakamızın, otel sahiplerinin, restoran sahiplerinin Fuar öncesi bir ay önce toplantı yaparak ne gibi etkinlikler yapabiliriz, ne gibi düzenlemeler yapabiliriz bunları konuşmamız lazım. İnşallah bugünden itibaren bu fuarda bize ders olur zaten Türkiye’nin geçmiş olduğu sıkıntılı günlerde ekonomik anlamda daralmalar politikasının sıkılaştırılması bunlar zaten bizim sektörümüzde de etki etmiş durumda. Kredi kartlarında getirilen kısıtlamalar; verimli üretim yapılamaması, genel giderlerimizin üst düzeye çıkması, dünya global de rakiplerimiz de Polonya gibi Çin gibi Vietnam gibi ülkelerle rekabet gücümüz ciddi anlamda azalmış durumd. Bu nedenle birbirimize daha çok ihtiyacımızın olduğu, daha çok ortak akıla ihtiyaç duyduğumuz günler diye düşünüyorum. Bundan sonra İnegöl adına neler yapabiliriz hep birlikte konuşmamız gerektiği hasıl olmuştur. Biz Mobiliyum olarak ne yapabiliriz arkadaşlarımızla beraber bir aydan beri iş servisini yapıyoruz, evet biz üyeler devlet kapsamında etkinliklerimiz, desteklerimiz oluyor; biz bunları hayata geçirdik ama hem pandemi süreci hem yaşanan ekonomik sıkıntılar, bir de kapalı alışveriş merkezi olmamız sebebiyle bizim artan genel giderlerimiz bunlara müsaade etmedi. Biz son sene öncesinde Macaristan’da iş görüşmeleri yaptık gayette faydalı geçti şimdi onun akabinde de Türkiye’de daha önce yapılmamış büyüklükte ve nitelikte bir mobilya organizasyonu düzenleme kararı aldık. Bunun tarihini net olarak belirlemedik ama haziran ayı içerisinde büyük ihtimalle kurban bayramı haftasından sonraki haftaya bağlayan tarihte bu etkinliği yapmak istiyoruz.

Bir de biz kota koyacağız oradaki güçlü firmalar yani bunun rakamını işte 1 milyon $ veya işte 3 milyon $ üstü alıcıları buraya getirmek istiyoruz. Sadece İnegöl’ü gezdirmek istemiyoruz. İnegöl’ün iş potansiyelini, mobilyadaki gücünü üretim gücünü, fabrikalarımızı gezdirerek mobiliyum alışveriş merkezimizi gezdirerek bu arkadaşları buraya anlatmak istiyoruz. Bugüne kadar hep İnegöl gerek fuarlarda gerekse iki iş görüşmelerinde biz de dahil hep sıcak pazarları tercih ettik. Biz gezdik, gittik araştırmamızı Ciddi anlamda Avrupa ülkelerinde mobilya üzerinde bir etkisi var. Onların şu anki tedarikçileri ağırlıklı olarak Polonya, İtalya ve Çin üzerinden olduğunu gördük. Bu pazarı kazanmak istiyoruz ve yeni alıcıları buraya getirmek istiyoruz. İnşallah maddi gücümüzü de sonuna kadar kullanıp gerekli ortak aklı işleterek; üyelerimizle istişare yaparak hem getireceğimiz firmalar hem onların taleplerini dinleyerek altıncı ayın sonunda yine dediğim gibi fuarlarda bile yapılmayan nitelikli ölçekli kaliteli müşteri portföyünü buraya kazandırmak istiyoruz.

Darboğazı da dikkate aldığımızda; para politikasının sıkılaşması, enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi konusunda ciddi anlamda uygulamalar var. Bu durumdan herkesi etkileniyor. Mobiliyumun da kapalı AVM olması sebebiyle bizim de genel giderlerimiz üst düzeyde ancak biz şu an Türkiye’de diğer AVM’lere baktığımızda metre karesi 100 TL’den aşağı yönetilen hiçbir AVM yok yani en düşük metrekare aidatlar 100 TL’ye da 150 TL arasında geziniyor. Biz şu anda 24 TL metre kare başına aidatla götürüyoruz. Her şeyi ince eleyip sık dokuyoruz. Evet profesyonel düşünüyoruz ama amatör ruhla çalışıyoruz. Her bir arkadaşımız buraya geldiğinde emeğini, vizyonunu, misyonunu ortaya koyuyor. Bazen bizim toplantılarımız 3/4 saat sürüyor. Her zaman söylediğim bir konu var; bulunursak bulunalım hangi kurumu temsil edersek edelim, Buna cami dernekleri dahil, Bulunduğumuz kurumlarda dertlenmemiz lazım. Yani çok üst akla ihtiyacımız yok, çok zeki olmaya ihtiyacımız yok. Bulunduğumuz kurumda dertlenirsek; oradaki arkadaşlarımızın, firmamızın dertlerini dert edinirsek çözülmeyecek hiçbir konu yoktur. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm arkadaşlarınızla birlikte bu felsefeyle ilerliyoruz. Şu anda Mobiliyum olarak Türkiye’de 100’ün üzerinde kapalı alışveriş merkezinde, bankalarda 800.000’in üzerinde borçla TMSF’ye devredildi. bizim Mobiliyum alışveriş merkezimiz kooperatif usulü kurulan bir avm. yakın zamanda görüşeceğiz yakın zamanda işletmeye dönüşeceği ama şu anda hâla kooperatifiz. Bu anlamda ne bir banka ya, ne bir kuruma, ne bir şahsa en ufak bir borcumuz yok. Göreve geldiğimiz günden bu yana kesilmiş bir tane çekimiz yok. Finansımızı iyi götürüyoruz. evet kasamızı hatır sayılır bir meblağımız da yok ancak sonuçta geldiğimiz ilk günden bu yana hem finansal anlamda hem İnegöl’e fayda anlamında canla başla çalışıyoruz. Yapılacak çok işimiz var ancak nihayetinde hepsi para odaklı. Çok daha fazla seyahatler düzenleyip çok daha fazla işadamını buraya getirebiliriz. Ama hepsinin karşılığında bir maddiyat çıkıyor. Ancak şu anda genel giderleri kira fiyatlarımız, mobilyacılar hammadde girdilerinin zamlanması, enflasyon üst düzeye çıkması, bizim de harcama konusunda kendimizi kontrol ve sıkı para politikasına ayak uydurmaya zorunlu hissediyoruz. Bu anlamda biz kendimizi başarılı buluyoruz.

Şuan da buranın doluluk oranlarına baktığımızda Mobiliyum’da irili ufaklı 225 adet mağazamız var. % 100 doluluk oranına sahibiz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Biz karma bir avm değiliz, sadece mobilya üzerine alışveriş yapılabilecek bir avm’yiz. Devir ve mülk satışı anlamında bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda satış ya var ya yok diyor, bunu başarı olarak görüyoruz. Şuan da fuarlarda en büyük faydayı gören kurumuz. 2023 ile 2024 yılının ilk 4 ayını kıyasladığımızda %5 anlamında bir ayak fazlalığı sayımız var. Bu ekonomik şartlarda biz bunu başarı olarak görüyoruz. Fuar süreci haricinde ortalama 43-44 bin kişiyi ağırlıyoruz. Fuar döneminde ise bu sayıda artış yaşanıyor. Yıl bazına baktığımızda ise 600-700 bin kişiye ulaşıyoruz. Türkiye’de biz 2016 yılında kooperatif olarak devletimizden URGE anlamında destek alan tek kuruluşuz. 2018 yılında Türkiye genelinde 375 URGE arasında yapılan değerlendirmede Mobiliyum Alışveriş Merkezimiz 1.’lik elde etti. O zaman dönemin bakanı Ruhsar Pekcan tarafından ödüllendirildik."