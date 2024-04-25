İnegöl'de can pazarı

Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Orhaniye mahallesi Ankara caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyreden sürücü Mohamad M.(26) yönetimindeki 16 MB 8193 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Salih Y.(31) yönetimindeki 16 EU 140 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU