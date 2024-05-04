6 Mayıs Pazartesi gece yarısı itibarıyla benzine ve motorine indirim yapılması bekleniyor.

Benzin ve motorinde pazartesi gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Buna göre, benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağı belirtiliyor.

Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre dolar kurunda ani bir yükseliş olmazsa, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.05 TL, motorin 41.29 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.3 TL ve motorin 41.35 TL'ye gerileyecek.