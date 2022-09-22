Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı, 1 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-7 mevkiinde meydana geldi.

Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Selami K.(62) yönetimindeki 34 KP 6666 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, istinat duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücünün eşi Seher K.(61) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.