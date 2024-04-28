Bursa'nın İnegöl ilçesinde köyler arasındaki futbol turnuvasında Gündüzlü ile Alibeyköy takımları arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Amatör kameraya saniye saniye yansıyan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Mesudiye mahallesinde bulunan Orhaniyespor suni çim sahada meydana geldi. Maç sırasında bir taraftar pozisyona sinirlenerek sahaya şişe attı. Şişe atınca iki takım taraftarları arasınsa tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 taraftar birbirini darp etmeye başladı. Kavga da şişeler, yumruklar havada uçuşurken, 3 kişi de bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı zorlukla ayırdı.

Kavgada bıçaklanan Ahmet D.(38), Orhan U.(37) ve Cengiz G.(22) Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Ahmet D.(38), ve Orhan U.(37)'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ACİLDE GERGİNLİK

Olayın ardından yaralıların yakınları da Acil servise akın etti. Acilde toplanan taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.

Polis bıçaklama olayının şüphelilerini arıyor.

Muhabir: Fahrettin Eniş