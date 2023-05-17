Bursa’da ortalama metrekare satış fiyatı 15 bin 32 lira, ortalama satış fiyatı 2 milyon 29 bin 320 TL, konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 145 arttı. İnegöl’de ise ortalama satış fiyatı 1 milyon 731 bin 210 lira olarak belirlendi.

İNEGÖL'DE KONUTLAR İÇİN YILLIK ORTALAMALAR

Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde Mart ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %154 seviyesinde gerçekleşti. İnegöl’de ortalama birim fiyat 9,348 TL, ortalama brüt alan 137 m2, ortalama fiyat 1 milyon 280 bin 676 TL, amortisman/geri dönüş süresi 21 yıl, minimum birim fiyat 5 bin 516 TL, maksimum birim fiyat 16,528 TL.

İSTANBUL’DA ORTALAMA KONUT FİYATI 3 MİLYON 186 BİN 472 TL OLDU

Mart ayında konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve %17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve %11 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve %6 pay ile Antalya izledi. Endeksa verilerine göre, Mart ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %144, ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 4 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 186 bin 472 TL oldu. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %154 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 18 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 692 bin 340 TL. olurken, Antalya’da ise yıllık değer artışı %164, ortalama konut metrekare satış fiyatı 24 bin 747 TL, ortalama konut fiyatı ise 2 milyon 969 bin 640 TL oldu.

YILLIK DEĞER ARTIŞI EN YÜKSEK OLAN İLLER KIRKLARELİ, ANTALYA VE KOCAELİ

Endeksa verilerine göre, mart ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Kırklareli, Antalya ve Kocaeli oldu. Kırklareli’nde konut fiyatları son bir yılda %208 artış gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 556 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 626 bin 720 TL oldu. Antalya’da konut satış fiyatlarında değer artışı %164, ortalama konut metrekare satış fiyatı 24 bin 747 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 969 bin 640 TL. Kocaeli’de ise; konut satış fiyatlarında değer artışı %164, ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 800 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 924 bin TL.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI %46 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mart ayında bir önceki aya göre %46 artıp, bir önceki yılın aynı ayına göre %17 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI, %14 AZALARAK 32 BİN 899 OLDU

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14 azalarak 32 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31 oldu. İlk el konut satışları 2023 ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 azalarak 83 bin 907 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları mart ayında bir önceki aya göre %28 artıp, bir önceki yılın aynı ayına göre %24 azalış göstererek 72 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69 oldu. İkinci el konut satışları 2023 ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 azalarak 199 bin 308 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI %39 AZALARAK 3 BİN 415 OLDU

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki aya göre %2 artıp, bir önceki yılın aynı ayına göre %39 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul, 240 konut satışı ile Mersin izledi.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “ Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sebebiyle düşen konut satış adedi mart ayında tekrar yükselmiş olsa da geçen sene Mart ayının altında gerçekleşti. Bunun sebebini gayrimenkul fiyatlarının yüksek olması ve gayrimenkul ile ilgili karar vermek için seçim sonrasını bekleme eğilimi olarak özetleyebiliriz. Aynı zamanda konut kredisi kullanımındaki düşüş de satış adedinin geçen senenin altında gerçekleşmesine sebep oluyor. Mayıs ayında yapılacak seçim sonrasında piyasanın daha fazla hareketleneceğini bekliyoruz.” dedi.

Fahrettin Eniş