İnegöl'de direğe çarptı.. Yaralılar var

Hikmet Şahin Köprülü kavşağında yağışla meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet, trafik yönlendirme direğine çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. İtfaiye kavşağında Hikmet Şahin Köprülü kavşağına dönüş yapan sürücü Yusuf Güneş(35) yönetimindeki 42 ESR 40 plakalı kamyonet, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürüklenen araç trafik yönlendirme direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu araçtaki yolcular Şinasi Güneş(44) ve Jouma Mosko(48) yaralandılar. Sürücü ise şans eseri yaralanmadı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.