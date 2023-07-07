İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan tarafından başlatılan “El ele projesi” kapsamında Kahramanmaraşlı bir esnafın ihtiyacı olan 3 makine, mobilyacıların desteği ile alınarak; Kahramanmaraş’a gönderildi.

Deprem bölgesindeki esnafın ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan ‘El ele projesi’ kapsamında İnegöllü mobilyacıların desteğiyle Kahramanmaraş’taki bir esnafa 3 makine desteğinde bulunuldu.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “14 Haziran tarihinde İnegöl’den deprem bölgesine gitmiştik. Oradaki yıkıma şahit olduk. Maraş’ta sanayinin olduğu alana gittik. Birçok işyeri yıkılmıştı. Bir esnafımız kendi yerini kendi çabaları ile 90-100 m2 prefabrik sıfırdan yapmış. İşyerini ayağa kaldırmaya çalışmış. Kendisi ile sohbetimizde makinelerinin olmadığını söyledi. Biz de bu makineleri temin etmeye talip olduk. Sözümüzü tutmak için, arkadaşımızın işyerinin çalışması için biz İnegöl’de çalışma yapmaya başladık. Gerekli olan bıçkı, yatar, daire frezeydi. Makinelerini aldık. Destek olan mobilyacılarımıza teşekkür ediyoruz. Bunun gibi birçok mobilyacı arkadaşımız var. İşlerini kurmak istiyorlar. Onların da dükkânlarını beraber kuralım. Ellerinde kullanmadıkları makineler varsa, yeni bir makine alıp vermek isteyenler varsa bizimle iletişe geçebilirler. Makinelerin alımından gönderilmesine kadar katkısı bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Murat Erdoğan