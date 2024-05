İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün mesai tarifesini eleştirdiği bir yazılı açıklama yayınladı. Bozoklu, belirtilen tarifenin açıklanmasının ardından tepkisini dile getirerek, sektörün bu uygulamadan rahatsız olduğunu vurguladı.



Konu hakkında açıklama yapan İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu, “Yurt içinde yaşadığımız ekonomik zorluklara bir de uluslararası sorunlar, savaşlar ve çatışmalar eklenmiş ve ihracatçının işi iyice zorlaşmışken, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan mesai tarifesi de iyice tuz biber ekti. Biz İnegöllü ihracatçılar olarak azalan devlet teşvikleri ve sürekli artan maliyetler sebebiyle karlılığımızdan feragat ederek rekabet gücümüzü korumaya çalışırken açıklanan yeni zamlı tarife hiç beklemediğimiz bir yerden daha darbe almamıza sebep oldu” dedi.



Bozoklu açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Yeni tarifeye göre özetle tüm işlemler için mesai ücretleri 450 TL olarak hesaplanacak ve belirlenen saat dilimleri (hafta içi 17:00 /19:00 arası, hafta sonu 17:00'a kadar) dışında kalan her saat için ek olarak 300 TL daha saat başı ücret alınacak. Yani farz edelim ki hafta içi gümrük işleminiz için mesai aldınız ve işleminiz 21:00'da bitti. 450 TL mesai ücretine ek olarak saat başı 300 liradan 600 lira ek ücret ile toplamda 1050 TL ödemek zorunda kalacaksınız. Artan beyanname masraflarının yanına bir de bu masraflar eklenince ihracatçının işi her gün daha da zor hale geliyor. Biz İnegöl'den dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, şehrimizin ve ülkemizin adının her gittiğimiz yerde gururla temsil eden ihracatçılar olarak alınan bu karara itirazımızı dile getiriyor ve bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz.”