Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da milyonlarca emekli vatandaş eylemlerine devam ediyor. Emekliler 25 Mayıs tarihinde yapılacak olan "Sermayeye değil, emeklilere bütçe" mitinglerine hazırlanıyor.

25 Mayıs'ta bir araya gelecek olan emekli vatandaşlar saat 13:00'da eski stadyum önünde buluşarak Kent meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirecek. 14:30'da Kent Meydanı'nda düzenleyecekleri miting de emekliler hükümetten taleplerini dile getirecek.

Talepleri ise şu şekilde:

En düşük emekli maaşının göreve yeni başlayan memur maaşına eşitlenmesi,

Yılda 4 kez maaş tutarında ikramiye verilmesi

Sağlık ve tedavi hizmetlerinin bedelsiz olması

Hayat pahalılığına son verilmesi

İntibak yasasının düzenlenerekü aylık bağlama oranlarının eski haline getirilmesi

Bireysel emekliliğe son verilmesi

EYT'lilerin sorunlarının bir an önce çözülmesi

Toplu sözleşmeli sendika hakkının verilmesi

Kamusal ulaşım hizmetlerinin bedelsiz olması

Emekli yaşının yeniden düzenlenmesi