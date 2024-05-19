Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da milyonlarca emekli vatandaş eylemlerine devam ediyor. Emekliler 25 Mayıs tarihinde yapılacak olan "Sermayeye değil, emeklilere bütçe" mitinglerine hazırlanıyor.
25 Mayıs'ta bir araya gelecek olan emekli vatandaşlar saat 13:00'da eski stadyum önünde buluşarak Kent meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirecek. 14:30'da Kent Meydanı'nda düzenleyecekleri miting de emekliler hükümetten taleplerini dile getirecek.
Talepleri ise şu şekilde:
- En düşük emekli maaşının göreve yeni başlayan memur maaşına eşitlenmesi,
- Yılda 4 kez maaş tutarında ikramiye verilmesi
- Sağlık ve tedavi hizmetlerinin bedelsiz olması
- Hayat pahalılığına son verilmesi
- İntibak yasasının düzenlenerekü aylık bağlama oranlarının eski haline getirilmesi
- Bireysel emekliliğe son verilmesi
- EYT'lilerin sorunlarının bir an önce çözülmesi
- Toplu sözleşmeli sendika hakkının verilmesi
- Kamusal ulaşım hizmetlerinin bedelsiz olması
- Emekli yaşının yeniden düzenlenmesi
Kaynak: Haber merkezi