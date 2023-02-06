Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi sonrası İnegöl Belediyesi ve STK’lar harekete geçti. Başlatılan yardım kampanyasına Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sedat Yavuz’da destek verdi.

İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sedat Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine götürülecek yardım malzemeleri için ücretsiz lojistik destek vereceklerini açıkladı.

Yavuz paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Doğu ve güneydoğu bölgemizde meydana gelen #DEPREM bölgesine İnegöl belediyesi ve STK'ların göndereceği #YARDIMLARI bölgeye #BEDELSİZ nakletmek için jetnak lojistik olarak 2 adet TIR hizmete hazır bekletilmektedir. İRTİBAT:0533 923 37 38".