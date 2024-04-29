U15 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor oldu.

8 takımlı U15 Bilecik Gençler Ligi geçtiğimiz şubat ayında başlarken çift devreli ligi sona erdi. Grupta 1308 Osmaneli Belediyespor, 1299 Bilecik Kulübü, Vitraspor, Ertuğrulspor, Gölpazarı Belediyespor, Söğütspor, Güneşspor ve 1969 Bilecik Spor Kulübü yer aldı. Nefes kesen ligde 1308 Osmaneli Belediyespor, 1299 Bilecik Kulübü ve Vitraspor kıyasıya bir arış içine girdi. Ligin 33 puanla grup lideri 1299 Bilecik Kulübü etleme maçı 1969 Bilecik Spor Kulübü 1308 Osmaneli Belediyespor maçını beklemeye başladı. ilecik Sentetik Sahasında oynanan erteleme maçında rakibini 4-0 yenen ve 35 puana yükselen 1308 Osmaneli Belediyespor U15 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu oldu. Şampiyon takım kupasını Futbol İl Temsilcisi Engin Toku’nun elinden alırken, Bilecik’i U15 Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.